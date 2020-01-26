У Львові через отруєння чадним газом 62-річна жінка потрапила у лікарню

Вчора, 25 січня, у Львові чадним газом отруїлася 62-річна жінка, яку госпіталізували у лікарню. Про це інформує департамент цивільного захисту Львівської ОДА.

Як повідомляється, о 13:40 год. у м. Львові по вул. Лодія у приватному житловому будинку отруїлася чадним газом 62-річна місцева мешканка. ЇЇ було госпіталізовано у Львівську обласну клінічну лікарню.

Працівниками ПАТ «Львівгаз» тимчасово припинено подачу газу до будинку. Обставини події встановлюються.

Львівський портал писав про те, як вчасно розпізнати симптоми отруєння чадним газом, які легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом, а також як вберегтися від тихого вбивці. Детальніше про це читайте тут.