Поліцейські розшукали зниклу 15-річну дівчинку зі Львівщини у Закарпатській області

Поліцейські Львівщини розшукали зниклу 15-річну Вікторію Волкову в Закарпатській області. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Зазначимо, 24 січня про зникнення 15-річної доньки в Дрогобицький відділ поліції заявила місцева мешканка. Поліцейські негайно розпочали пошуки дитини, до яких були залучені працівники підрозділів поліції Львівщини.

«Зниклу неповнолітню правоохоронці виявили на Закарпатті. Вона перебувала в гостях у своєї товаришки. З дитиною та її батьками працівники ювенальної превенції провели профілактичну бесіду», – йдеться у повідомленні.