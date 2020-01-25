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На Львівщині поліцейські розшукують 15-річну дівчину, яка вийшла з дому та пропала

Вероніка Рой

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Поліцейські Львівщини оголосили в розшук 15-річну дівчинку, яка вийшла з дома та не повернулася. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

У Дрогобицький відділ поліції 24 січня звернулася місцева мешканка, яка повідомила, що її 15-річна донька, Волкова Вікторія Миколаївна, пішла з дому і назад не повернулася, зв’язок з нею відсутній.

Прикмети: зріст 155-160 см, плотної тілобудови, волосся русяве, довге.

Була одягнута: довга зимова куртка з капюшоном синього кольору, сині джинси, коричневі черевики.

Поліцейські проводять комплекс оперативно-розшукових заходів і просять зголоситися на оперативну лінію 102 усіх, хто володіє будь-якою інформацією про місце перебування зниклої дівчинки.

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