Як у центрі Львова проходить День гуцульської культури

Сьогодні, 26 січня, на площі Ринок відбувається День гуцульської культури. Це автентичне мистецьке свято, в якому беруть участь колядницькі партії, творчі мистецькі колективи зі столиці Гуцульщини — Верховини. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Проходить свято під гаслом: «Гуцульська культура об’єднує Україну». Для львів’ян і гостей міста підготували видовищну культурно-мистецьку програму, феєрію мистецької автентики Верховинщини і неймовірної краси відпочинкові гуцульські дійства. Творчі народні колективи демонструють на сцені унікальне автентичне мистецтво Верховинщини — гуцульську співанку, пісню, запальний народний танець та багато інших видовищних культурно-мистецьких дійств.

«Ми привезли до Львова коляду. Наша рідна коляда передає колорит, дух давнини, глибоку автентичну культуру гуцульського краю. Також ми привезли наших танцюристів, гуцульські пісні», — розповів голова Верховинської районної ради Іван Шкіндюк.

Верховинці пропонували львів’янам також тури вихідного дня, з метою активного відпочинку мальовничим Гуцульським краєм та запрошували у туристичні мандрівки Карпатами — на Говерлу, Піп Іван, Писаний камінь, Бребенескул, Ребра, Шпиці, Дземброню, Довбушанку. Рекламні проспекти турів вихідного дня пропонують відвідати музейну Верховинщину — музеї Івана Франка, Гната Хоткевича, Петра Шекерика-Доникового, «Гуцульщина», музей гуцульського побуту, етнографії та музичних інструментів імені музиканта-віртуоза Романа Кумлика, музеї фільмів «Тіні забутих предків», «Олекса Довбуш», «Анничка», музей гуцульської магії, хату-музей «У трембітаря» та інші.

Фото: Facebook-сторінка Христини Процак