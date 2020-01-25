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Патрульні затримали підозрюваних у пограбуванні чоловіка у центрі Львова

Вероніка Рой

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Сьогодні, 25 січня, близько 2-ї години ночі на вулиці Дорошенка у Львові підозрюваних у пограбуванні чоловіка. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції у Львівській області.

 

За словами заявника, троє невідомих іноземців пограбували його друга, заволодівши телефоном та гаманцем у якому було орієнтовно 10 тисяч гривень. Згодом згадані особи сіли в автомобіль Mercedes на іноземній реєстрації і поїхали в напрямку вулиці Коперника.

«Екіпажі патрульних розділилися: один залишився на місці події, а інший поїхав шукати зловмисників. Оскільки виклик патрульні отримали через 5-7 хвилин після того як усе сталося, поліцейські розуміли, що є велика ймовірність затримати грабіжників «по гарячих слідах». На площі Торговій патрульні побачили схожий автомобіль. Його зупинили і повідомили водія та пасажира у чому справа. За кермом перебував 42-річний іноземець і в салоні сидів 29-річний пасажир. За описами потерпілого та очевидців, усе збігалося», — повідомляють у патрульні.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу Галицького відділу поліції. Заявники упізнали ймовірних зловмисників.

Фото: патрульна поліція

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