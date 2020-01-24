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Зникла вагітна львів’янка знайшлася

Андрій Котенський

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У Львові знайшлася 32-річна вагітна жінка, яка 10 днів тому вийшла з дому із собакою на прогулянку і не повернулася. Про це повідомляє координатор спільноти «Варта1», Ігор Зінкевич.

 

«Жінка видзвонилась у поліцію і сповістила, що з нею все гаразд», – йдеться у повідомленні.

Як стало відомо, вагітна львів’янка пішла з дому через конфлікт із батьком.

Раніше Львівський портал повідомляв, що Сихівським відділом поліції розшукується безвісти зникла Наталія Л., що проживає у Львові на вулиці Антоненка-Давидовича, 9.

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