Зникла вагітна львів’янка знайшлася

У Львові знайшлася 32-річна вагітна жінка, яка 10 днів тому вийшла з дому із собакою на прогулянку і не повернулася. Про це повідомляє координатор спільноти «Варта1», Ігор Зінкевич.

«Жінка видзвонилась у поліцію і сповістила, що з нею все гаразд», – йдеться у повідомленні.

Як стало відомо, вагітна львів’янка пішла з дому через конфлікт із батьком.

Раніше Львівський портал повідомляв, що Сихівським відділом поліції розшукується безвісти зникла Наталія Л., що проживає у Львові на вулиці Антоненка-Давидовича, 9.