ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові розшукують вагітну жінку, яка вийшла на прогулянку та зникла

Андрій Котенський

|

У Львові вже 10 добу розшукують вагітну 32-річну жінку, яка вийшла на прогулянку із собакою та додому так і не повернулася. Про це повідомив депутат Ігор Зінкевич на своїй сторінці у Фейсбук.

 

«Сихівським відділом поліції розшукується безвісно зникла Наталія Л., що проживає у Львові на вулиці Антоненка-Давидовича, 9. Жінка вийшла з дому 13 січня на прогулянку з собакою породи хаскі, та по теперішній час не повернулася», – йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що жінка на 7-му місяці вагітності, була одягнена в куртку сірого кольору, сині джинси, чоботи чорного кольору та кольорову в’язану шапку.

Якщо комусь відоме місце перебування зниклої, просимо сповістити на «102».

Інформація уточнюється.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Великі ремонти Львова: як зміниться інфраструктура у 2020 році
Наталя ДУЛЯБА
Великі ремонти Львова: як зміниться інфраструктура у 2020 році

Бюджет розвитку, у який закладають кошти на всі ремонти у Львові, у 2020 році становить 3 млрд 85 млн грн, що на 17 млн ...

А той третій празник – Святе Водохреща
Вероніка РОЙ
А той третій празник – Святе Водохреща

Усі ми знаємо відому та дуже популярну в Україні колядку «Добрий вечір тобі», у якій перелічують три важливі різдвяні св...

У Львові запрацював денний стаціонар хіміотерапії
Омелян ШЕВЧУК
У Львові запрацював денний стаціонар хіміотерапії

Хіміотерапія – це медикаментозне лікування, яке використовує потужні хімічні речовини для лікування захворювань, які пов...

Застава на місцевих виборах зросла в 40 разів. Кандидати у мери Львова мають внести 1 млн грн
Ігор ФЕЩЕНКО
Застава на місцевих виборах зросла в 40 разів. Кандидати у мери Львова мають внести 1 млн грн

Виборчий кодекс, підписаний у грудні Володимиром Зеленським, разом зі зміною виборчої системи регулює і цілу низку інших...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...