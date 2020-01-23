У Львові розшукують вагітну жінку, яка вийшла на прогулянку та зникла

У Львові вже 10 добу розшукують вагітну 32-річну жінку, яка вийшла на прогулянку із собакою та додому так і не повернулася. Про це повідомив депутат Ігор Зінкевич на своїй сторінці у Фейсбук.

«Сихівським відділом поліції розшукується безвісно зникла Наталія Л., що проживає у Львові на вулиці Антоненка-Давидовича, 9. Жінка вийшла з дому 13 січня на прогулянку з собакою породи хаскі, та по теперішній час не повернулася», – йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що жінка на 7-му місяці вагітності, була одягнена в куртку сірого кольору, сині джинси, чоботи чорного кольору та кольорову в’язану шапку.

Якщо комусь відоме місце перебування зниклої, просимо сповістити на «102».

Інформація уточнюється.