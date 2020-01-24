Завтра у Львові відкриють МолоДвіжЦентр

Завтра, 25 січня, у Львові на вул. Чайковського, 31 відбудеться відкриття МолоДвіжЦентр, який повинен стати новою платформою, новим осередком для молоді, для її розвитку та розвитку міста. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

МолоДвіжЦентр має 360 кв. м, тому стане одним з найбільших таких в Україні. Тут працюватиме кухня, гардероб, великий зал для нарад великий зал для івентів, кімнати для воркшопів, офіс, санвузли і технічні приміщення. З приміщення можна буде вийти у внутрішній дворик, де незабаром облаштують громадський простір. Приміщення обладнані усім необхідним обладнанням для проведенням заходів та змістовного дозвілля молоді. Загалом приміщення одночасно може вміщати в себе понад 150 людей.

«Якщо говорити про функціонал цього центру, то можна розділити його на простір і контент. Як простір ми приймаємо людей, різні організації, активну молодь, щоб вони могли тут безкоштовно проводити заходи, дозвілля, розважались та, водночас, змістовно проводили свій час. Якщо говорити про контентну складову, то ми вже пів року як функціонуємо і за цей час провели 7 досить масштабних заходів спільно з нашими партнерами з ЮНІСЕФ, профільного Міністерства. Нашою найбільшою ціллю на сьогодні є здобуття титулу Молодіжної столиці Європи», — розповів директор МолоДвіжЦентр. Львів Олег Малець,.

Як повідомляють у міськраді, будівельні роботи тривали 10 місяців. Вартість робіт — 1,5 млн грн.

«МолоДвіжЦентр є місцем для розвитку нових, креативних ідей. Місце створення шаленства та двіжу, місце народження нових знайомств та потужних проектів. І в той же час, коли ми розвиваємось самі, ми маємо пам’ятати, що повинні думати глобально, а діяти локально. МолоДвіж це більше, ніж захід чи центр, це цілісна система, яка прагне розвитку та масштабування», — додав Олег Малець.

Завтра на урочистому відкритті центру заплановане перерізання стрічки, презентація центру та звіт діяльності МолоДвіжу, панельна дискусія з наглядовою радою, презентація програми U-Report Ukraine та участі її амбасадора, лідера гурту «Антитіла» Тараса Тополі. Детальніша програма заходу додається.