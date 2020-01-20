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Львів боротиметься за звання Європейської молодіжної столиці

Ольга Денисяка

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Цьогоріч активісти Львова на чолі з новоствореними МолоДвіжЦентром створили і подали заявку на конкурс European Youth Capital 2023. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

«Кількома брейнштормами, залученням експертів та лідерів думок вималювалась чітка ідея заявки: Львів – місто гнучкого розвитку та суб’єктної партисипації молоді у множинності викликів, можливостей та процесів. Разом зі Львовом аплікантами є: Бая-Маре (Ромунія), Ізмір (Туреччина), Казань (Росія), Люблін (Польща) та Познань (Польща)», – повідомили у МолоДвіжЦентрі.

Також зазначили, що фіналістів конкурсу буде відомо вже 9 березня, а переможця  –  у листопаді в Клайпеді, що у Литві.

До слова, цього року, молодіжною столицею є Амєн (Франція). А попередні та наступні столиці: Тирана, Новий Сад, Кашкай, Варна, Ганжа, Клуж-Напока, Салонікі, Марібор, Брага, Антверпен, Турин, Ротердам.

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