Про кримськотатарську виховательку, священника Омеляна Ковча і свою сім’ю: Зеленський в Ізраїлі розповів 3 історії, пов’язані з Голокостом та Україною

Президент України Володимир Зеленський під час спільного виступу з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу у Єрусалимі розповів історії про людей, котрі, ризикуючи життям, рятували євреїв від нацистів: кримськотатарську виховательку та греко-католицького священника Омеляна Ковча. А також президент поділився історією власної родини під час Голокосту, передає пресслужба глави держави.

Одна з розповідей – про завідувачку дитячого садка Саїде Аріфову, яка мешкала в окупованому нацистами Криму та приховала національність своїх вихованців.

Фото: пресслужба президента

«Видала їх за кримських татар, давала їм татарські імена, навчила кримськотатарської мови та звичаїв, діставала фальшиві документи та медичні довідки. Вона – мусульманка за віросповіданням. Вона врятувала 88 євреїв», – зазначив Володимир Зеленський.

Також глава держави згадав про українського священика Греко-католицької церкви, який перебував у концтаборі в жахливих умовах, де утримувалися близько 700 в’язнів. Але він відмовився від дострокового звільнення, щоб продовжувати допомагати ув’язненим.

«Він рятував євреїв, видавши їм понад 600 церковних метрик про хрещення. Він був за це відправлений до концтабору Майданек. Його звали Омелян Ковч», – сказав президент.

Володимир Зеленський розповів також історію власної сім’ї. Троє братів його дідуся стали жертвами Голокосту. Їх розстріляли німецькі окупанти. Його ж дідусь повернувся живим з фронту.

«Пройшов Другу світову війну, зробивши внесок у перемогу над нацизмом та людиноненависницькою ідеологією. Через два роки після війни у нього народився син. А через 31 рік у нього народився внук. Через 40 років онук став президентом. І сьогодні він стоїть перед вами», – зазначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, у польському місті Люблін 28 травня 2020 року планують відкриють пам’ятник священникові Омеляну Ковчу. Детальніше про життя Омеляна Ковча читайте у матеріалі: «Бути українцем. Омелян Ковч».