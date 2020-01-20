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Цьогоріч у Любліні планують відкрити пам’ятник священникові Омеляну Ковчу

Вероніка Рой

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У польському місті Люблін 28 травня 2020 року планують відкриють пам’ятник священникові Омеляну Ковчу. Про це пише Польське радіо.

 

Над пам’ятником о. Омелянові Ковчу працювали разом скульптор Олександр Дяченко та архітекторка Марта Дяченко.  Місце, в якому буде встановлена скульптура, посвячено у лютому 2019 року, у цьому заході взяв участь тодішній президент України Петро Порошенко.

Омелян Ковч був українським греко-католицьким священником; визнаний блаженним священномучеником. У часи Другої світової війни він рятував євреїв. 1942 року потрапив до концтабору Майданек, тут служив душпастирем для співв’язнів, сповідав їх, відправляв богослужіння. Його називали «парохом Майданека». У листах своїм рідним просив, щоб не намагалися його звільнити. Помер у березні 1944 року, за декілька місяців до визволення концтабору.

Детальніше про життя Омеляна Ковча читайте у матеріалі: «Бути українцем. Омелян Ковч».

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