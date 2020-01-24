До Китайського нового року у Львові розмальовують 15 скульптур панд

Родзинкою цьогорічного Китайського нового року у Львові стануть розмальовані митцями панди. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛМР.

Спеціально до цьогорічного фестивалю «Китайський новий рік у Львові» художники розмальовують 15 велетенський панд. До акції «Панда крокує світом» долучили різних знаних художників міста, які у різних стилях розфарбовують скульптури.

Під час фестивалю панди будуть милувати око відвідувачів, а опісля їх буде поставлено у туристично привабливих місцях Львова.

Як відомо, із 24 по 26 січня вже дев’ятий рік поспіль у Львові відбуватиметься Китайський новий рік. Львів’яни та гості міста матимуть можливість поринути в атмосферу свята китайської культури.

Програму фестивалю дивіться тут.