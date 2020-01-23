Хода «живих» китайських драконів та запуск небесних ліхтариків. Як Львів святкуватиме Китайський Новий рік

У Львові з 23 по 25 січня святкуватимуть Китайський Новий рік. Для львів’н та гостей міста підготували чимало цікавих заходів, зокрема зустріч Китайського Нового року, новорічні вечірки та хода «живих» китайських драконів по місту. Про це у Facebook повідомляють організатори заходу.

Програма

24 січня 2020 року

м. Львів, площа Ринок

12.00 Відкриття святкового новорічного ярмарку

14.00 Розіграш призів біля Панд під час розмалювання (Панда крокує світом)

15.00 Майстер-клас з приготування китайської їжі, частування традиційними китайськими пельменями

16.00 Дегустація спеціально звареного китайського новорічного пива та наливок

17.00 Дитяча розважальна програма та розіграш призів

18.30 Трансляція Нового року з Китаю

18.50 Привітання від офіційних осіб

19.00 Зустріч Нового 2020 року за Китайським календарем, світлове та вогняне шоу, святкова хода «живих» драконів і концертна програма

20.00 Запальна новорічна вечірка

Фото: Твоє місто

25 січня 2020 року

м. Львів, площа Ринок

12.00 Святковий новорічний ярмарок

14.30 Новорічна хода “живих” драконів по місту та усіх новорічних локаціях

15.30 Розіграш призів біля Панд під час розмалювання (Панда крокує світом) та магічна хода драконів

16.00 Смакуємо китайським новорічним пивом та наливками

17.00 Святковий новорічний концерт

18.30 Запальна новорічна вечірка

18.30 Новорічна хода «живих» китайських драконів по місту

26 січня 2020 року

м. Львів, площа Ринок

12.00-22.00 Святковий новорічний ярмарок

14.00-18.00 Підведення підсумків конкурсу (Панда крокує світом), відзнаки журі та визначення найгарніших новорічних Панд.

14.30 Новорічна хода “живих” китайських драконів по місту та усіх новорічних локаціях

18.00 Запальна новорічна вечірка

18.30 Новорічна хода «живих» китайських драконів по місту та усіх новорічних локаціях

Площа перед театром опери та балету ім. С.Крушельницької