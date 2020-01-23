Хода «живих» китайських драконів та запуск небесних ліхтариків. Як Львів святкуватиме Китайський Новий рік

У Львові з 23 по 25 січня святкуватимуть Китайський Новий рік. Для львів’н та гостей міста підготували чимало цікавих заходів, зокрема зустріч Китайського Нового року, новорічні вечірки та хода «живих» китайських драконів по місту. Про це у Facebook повідомляють організатори заходу.
Програма
24 січня 2020 року
м. Львів, площа Ринок
- 12.00 Відкриття святкового новорічного ярмарку
- 14.00 Розіграш призів біля Панд під час розмалювання (Панда крокує світом)
- 15.00 Майстер-клас з приготування китайської їжі, частування традиційними китайськими пельменями
- 16.00 Дегустація спеціально звареного китайського новорічного пива та наливок
- 17.00 Дитяча розважальна програма та розіграш призів
- 18.30 Трансляція Нового року з Китаю
- 18.50 Привітання від офіційних осіб
- 19.00 Зустріч Нового 2020 року за Китайським календарем, світлове та вогняне шоу, святкова хода «живих» драконів і концертна програма
- 20.00 Запальна новорічна вечірка
Фото: Твоє місто
25 січня 2020 року
м. Львів, площа Ринок
- 12.00 Святковий новорічний ярмарок
- 14.30 Новорічна хода “живих” драконів по місту та усіх новорічних локаціях
- 15.30 Розіграш призів біля Панд під час розмалювання (Панда крокує світом) та магічна хода драконів
- 16.00 Смакуємо китайським новорічним пивом та наливками
- 17.00 Святковий новорічний концерт
- 18.30 Запальна новорічна вечірка
- 18.30 Новорічна хода «живих» китайських драконів по місту
26 січня 2020 року
м. Львів, площа Ринок
- 12.00-22.00 Святковий новорічний ярмарок
- 14.00-18.00 Підведення підсумків конкурсу (Панда крокує світом), відзнаки журі та визначення найгарніших новорічних Панд.
- 14.30 Новорічна хода “живих” китайських драконів по місту та усіх новорічних локаціях
- 18.00 Запальна новорічна вечірка
- 18.30 Новорічна хода «живих» китайських драконів по місту та усіх новорічних локаціях
Площа перед театром опери та балету ім. С.Крушельницької
- 19.00 Запуск небесних ліхтариків
Вероніка Рой