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Хода «живих» китайських драконів та запуск небесних ліхтариків. Як Львів святкуватиме Китайський Новий рік

Вероніка Рой

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У Львові з 23 по 25 січня святкуватимуть Китайський Новий рік. Для львів’н та гостей міста підготували чимало цікавих заходів, зокрема зустріч Китайського Нового року, новорічні вечірки та хода «живих» китайських драконів по місту. Про це у Facebook повідомляють організатори заходу.

 

Програма

24 січня 2020 року

м. Львів, площа Ринок

  • 12.00 Відкриття святкового новорічного ярмарку
  • 14.00 Розіграш призів біля Панд під час розмалювання (Панда крокує світом)
  • 15.00 Майстер-клас з приготування китайської їжі, частування традиційними китайськими пельменями
  • 16.00 Дегустація спеціально звареного китайського новорічного пива та наливок
  • 17.00 Дитяча розважальна програма та розіграш призів
  • 18.30 Трансляція Нового року з Китаю
  • 18.50 Привітання від офіційних осіб
  • 19.00 Зустріч Нового 2020 року за Китайським календарем, світлове та вогняне шоу, святкова хода «живих» драконів і концертна програма
  • 20.00 Запальна новорічна вечірка

Фото: Твоє місто

25 січня 2020 року

м. Львів, площа Ринок

  • 12.00 Святковий новорічний ярмарок
  • 14.30 Новорічна хода “живих” драконів по місту та усіх новорічних локаціях
  • 15.30 Розіграш призів біля Панд під час розмалювання (Панда крокує світом) та магічна хода драконів
  • 16.00 Смакуємо китайським новорічним пивом та наливками
  • 17.00 Святковий новорічний концерт
  • 18.30 Запальна новорічна вечірка
  • 18.30 Новорічна хода «живих» китайських драконів по місту

26 січня 2020 року

м. Львів, площа Ринок

  • 12.00-22.00 Святковий новорічний ярмарок
  • 14.00-18.00 Підведення підсумків конкурсу (Панда крокує світом), відзнаки журі та визначення найгарніших новорічних Панд.
  • 14.30 Новорічна хода “живих” китайських драконів по місту та усіх новорічних локаціях
  • 18.00 Запальна новорічна вечірка
  • 18.30 Новорічна хода «живих» китайських драконів по місту та усіх новорічних локаціях

Площа перед театром опери та балету ім. С.Крушельницької

  • 19.00 Запуск небесних ліхтариків

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