ОСТАННІ НОВИНИ

Захисники з передової привітали українців з Днем Соборності

Соломія Головіна

|

Військові привітали українців з Днем Соборності, побажавши мирного неба та єдності. Відповідне відеозвернення опублікувало Військове телебачення України у Facebook.

 

«У цей день українські землі об’єднались в одній державі – було проголошено Соборність УНР і ЗУНР та підписано акт Злуки 22 січня 1919 року. У 2014 Україна об’єдналась ментально – спільно піднявшись на захист країни. Тому це свято Соборності є надзвичайно важливим, – це слова військових, які захищають нас на передовій», – зазначається у дописі до відео.

У самому зверненні наші захисники бажають всім українцям жити єдиною сім’єю.

«Це свято поєднало схід і захід, північ і південь. Воно є досить актуальним для сьогодення. Нині разом об’єдналася вся країна, різні погляди, думки, віросповідання, але всі ми тут єдині за нашу волю, за незалежність», – наголошують військові.

Більше про День Соборності України можна дізнатися у матеріалі Львівського порталу: «В єдності – сила. 101 річниця Дня Соборності України».

Також додамо, що цей святковий день у Львові у 101-у річницю проголошення Акту Злуки УНР та ЗУНР школярі розгорнули 15-метровий прапор та утворили «ланцюг єднання».

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Великі ремонти Львова: як зміниться інфраструктура у 2020 році
Наталя ДУЛЯБА
Великі ремонти Львова: як зміниться інфраструктура у 2020 році

Бюджет розвитку, у який закладають кошти на всі ремонти у Львові, у 2020 році становить 3 млрд 85 млн грн, що на 17 млн ...

А той третій празник – Святе Водохреща
Вероніка РОЙ
А той третій празник – Святе Водохреща

Усі ми знаємо відому та дуже популярну в Україні колядку «Добрий вечір тобі», у якій перелічують три важливі різдвяні св...

У Львові запрацював денний стаціонар хіміотерапії
Омелян ШЕВЧУК
У Львові запрацював денний стаціонар хіміотерапії

Хіміотерапія – це медикаментозне лікування, яке використовує потужні хімічні речовини для лікування захворювань, які пов...

Застава на місцевих виборах зросла в 40 разів. Кандидати у мери Львова мають внести 1 млн грн
Ігор ФЕЩЕНКО
Застава на місцевих виборах зросла в 40 разів. Кандидати у мери Львова мають внести 1 млн грн

Виборчий кодекс, підписаний у грудні Володимиром Зеленським, разом зі зміною виборчої системи регулює і цілу низку інших...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...