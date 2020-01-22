Захисники з передової привітали українців з Днем Соборності

Військові привітали українців з Днем Соборності, побажавши мирного неба та єдності. Відповідне відеозвернення опублікувало Військове телебачення України у Facebook.

«У цей день українські землі об’єднались в одній державі – було проголошено Соборність УНР і ЗУНР та підписано акт Злуки 22 січня 1919 року. У 2014 Україна об’єдналась ментально – спільно піднявшись на захист країни. Тому це свято Соборності є надзвичайно важливим, – це слова військових, які захищають нас на передовій», – зазначається у дописі до відео.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span> У самому зверненні наші захисники бажають всім українцям жити єдиною сім’єю.

«Це свято поєднало схід і захід, північ і південь. Воно є досить актуальним для сьогодення. Нині разом об’єдналася вся країна, різні погляди, думки, віросповідання, але всі ми тут єдині за нашу волю, за незалежність», – наголошують військові.

Більше про День Соборності України можна дізнатися у матеріалі Львівського порталу: «В єдності – сила. 101 річниця Дня Соборності України».

Також додамо, що цей святковий день у Львові у 101-у річницю проголошення Акту Злуки УНР та ЗУНР школярі розгорнули 15-метровий прапор та утворили «ланцюг єднання».