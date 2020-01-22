Від кулі снайпера на Донбасі загинув 22-річний воїн з Волині

Сьогодні, 22 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі ООС.

Своєю чергою волонтерка, медик Ярина Чорногуз на своїй Facebook-сторінці написала, що військовий Микола Сорочук загинув від кулі снайпера.

«Сьогодні з життя пішов хлопець, якого я любила. Сьогодні вночі він писав мені, що шкодує, що не зміг учора мене побачити й почути. А сьогодні зранку його вже нема. Я не вірю в це. Не вірю, що ніколи не почую цей голос більше. Хай слово мир застрягне вам у горлі і «вже не та війна» так само. Я хочу смерті тому снайперу, який це зробив. І він її отримає», – написала дівчина.

Інформацію про загибель волинянина в коментарі інформаційному агентству «Волинські Новини» підтвердив голова Луцької РДА Тарас Яковлєв. Як пише видання, 22-річний військовий був родом з села Лище, що поблизу Луцька.