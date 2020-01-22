Понад 30 пожежників та сотні евакуйованих: у Дрогобичі провели масштабні навчання

Надзвичайники провели масштабні навчання в інституті іноземних мов Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС Львівщини.

За легендою навчань, займання сталось в одній із аудиторій на третьому поверсі. Більшість людей змогли самостійно покинути будівлю, а ось четверо стали заручниками їдкого диму. За допомогою спецтехніки, їх рятували вогнеборці.

«У зв’язку із трагічними подіями, які відбуваються в Україні, а саме пожежа в Одеському коледжі, ми весь час повинні відпрацьовувати свої навички на практиці, особливо на об’єктах із масовим перебуванням людей», – розповів рятувальник Ігор Мисько.

Після масштабних навчань на усіх таких об’єктах працівники держслужби НС наголошують працівникам про недоліки, а також нагадують про техніку безпеки під час надзвичайних ситуацій.

ї

Фото: ДСНС