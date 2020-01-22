ОСТАННІ НОВИНИ

Понад 30 пожежників та сотні евакуйованих: у Дрогобичі провели масштабні навчання

Ольга Денисяка

|

Надзвичайники провели масштабні навчання в інституті іноземних мов Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС Львівщини.

 

За легендою навчань, займання сталось в одній із аудиторій на третьому поверсі. Більшість людей змогли самостійно покинути будівлю, а ось четверо стали заручниками їдкого диму. За допомогою спецтехніки, їх рятували вогнеборці.

«У зв’язку із трагічними подіями, які відбуваються в Україні, а саме пожежа в Одеському коледжі, ми весь час повинні відпрацьовувати свої навички на практиці, особливо на об’єктах із масовим перебуванням людей», – розповів рятувальник Ігор Мисько.

Після масштабних навчань на усіх таких об’єктах працівники держслужби НС наголошують працівникам про недоліки, а також нагадують про техніку безпеки під час надзвичайних ситуацій.

ї

Фото: ДСНС

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Великі ремонти Львова: як зміниться інфраструктура у 2020 році
Наталя ДУЛЯБА
Великі ремонти Львова: як зміниться інфраструктура у 2020 році

Бюджет розвитку, у який закладають кошти на всі ремонти у Львові, у 2020 році становить 3 млрд 85 млн грн, що на 17 млн ...

А той третій празник – Святе Водохреща
Вероніка РОЙ
А той третій празник – Святе Водохреща

Усі ми знаємо відому та дуже популярну в Україні колядку «Добрий вечір тобі», у якій перелічують три важливі різдвяні св...

У Львові запрацював денний стаціонар хіміотерапії
Омелян ШЕВЧУК
У Львові запрацював денний стаціонар хіміотерапії

Хіміотерапія – це медикаментозне лікування, яке використовує потужні хімічні речовини для лікування захворювань, які пов...

Застава на місцевих виборах зросла в 40 разів. Кандидати у мери Львова мають внести 1 млн грн
Ігор ФЕЩЕНКО
Застава на місцевих виборах зросла в 40 разів. Кандидати у мери Львова мають внести 1 млн грн

Виборчий кодекс, підписаний у грудні Володимиром Зеленським, разом зі зміною виборчої системи регулює і цілу низку інших...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...