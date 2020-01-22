Поліцейському, який збив двох жінок на пішохідному переході у Львові, «світить» до трьох років за ґратами

Повідомили про підозру патрульному поліцейському, який у Львові на вулиці Зеленій порушив ПДР та збив двох жінок. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Прокуратури Львівської області.

Мова йде про ДТП, яка сталась 23 серпня минулого року на вулиці Зеленій у Львові (у напрямку дороги «Південний обхід міста Львова»).

Як встановили правоохоронці, патрульний поліцейський за кермом автомобіля Mitsubishi, проїхавши через перехрестя вулиць Зелена-Вулецька, порушив правила дорожнього руху та наїхав на двох осіб, які переходили дорогу на пішохідному переході.

Внаслідок зіткнення, потерпілі отримали середньої тяжкості тілесні ушкодження.

Наразі, правоохоронцю повідомили про підозру за ч.1 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).Крім цього, вирішується питання про обрання вказаній особі міри запобіжного заходу.

Довідка: санкція статті передбачає обмеження волі на термін до трьох років, з трирічним позбавленням права керувати транспортними засобами.