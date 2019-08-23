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Екіпаж патрульних збив двох жінок у Львові

Андрій Котенський

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У Львові екіпаж патрульної поліції на Mitsubishi Outlander збив двох жінок на вулиці Зеленій. Про це повідомила членкиня комісії із відбору кандидатів на посади поліцейських у патрульній поліції Львівщини Вікторія Балицька.

 

За попередніми даними, наїзд на жінок стався «на переході, який регулюється світлофором. Однак, світлофор не працював».

«Двох жінок забрала швидка. Діагнози встановлюються. Попередньо важких ушкоджень немає», – повідомила Вікторія Балицька.

Фото: Канал Варта1

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