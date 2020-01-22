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На Яворівщині 21-річний водій збив місцевого мешканця

Ольга Денисяка

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Вчора, 21 січня, близько 17:55 год. в одному з сіл Яворівського району водій автомобіля «Форд» збив пішохода. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Форд», 21-річний мешканець району, скоїв на пішохода, 32-річного місцевого жителя. Внаслідок наїзду чоловік отримав тілесні ушкодження та був доставлений до лікарні.

Наразі поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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