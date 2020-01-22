На двох приватних пилорамах виявили нелегально вирубані хвойні дерева

На Львівщині поліцейські сьогодні, 22 січня, виявили на приватних пилорамах, розташованих у Самбірському та Старосамбірському районах, 26 нечіпованих колод хвойних порід. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Правоохоронці встановили, що на деревину немає дозвільних документів. Її вилучено та передано на зберігання у лісгосп.

З’ясовано, що пилорами належать 57-річному мешканцю Самбірського району та 37-річному жителю Старосамбірського району.

Встановлюються суми заподіяних збитків, а також особи, причетні до незаконної порубки дерев.

За цими фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ч.1 ст.246 (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років позбавлення волі.

Проводяться досудові розслідування.

Раніше Львівський портал повідомляв, що на приватній пилорамі у Сколівському районі виявили 70 незаконно зрубаних смерек.