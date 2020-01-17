На приватній пилорамі у Сколівському районі виявили 70 незаконно зрубаних  смерек

У Сколівському районі поліцейські на території приватної пилорами виявили 70 незаконно зрубаних смерек. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

На місці події працювали слідчо-оперативна група та працівників інших служб Сколівського відділення поліції. На території пилорами, яка належить 49-річному підприємцю, місцевому мешканцю, правоохоронці виявили 70 нечіпованих колод смереки. Деревину вилучили та передали на зберігання працівникам лісгоспу.

Встановлюються сума завданих збитків і причетні до крадіжки дерев, колоди яких були виявлені на пилорамі та на прилеглій території.

За цим фактом слідчі Сколівського відділення поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до п’яти років позбавлення волі.

Правоохоронці просять громадян повідомляти на оперативну лінію 102 про виявлені факти незаконної порубки, перевезення та зберігання деревини.