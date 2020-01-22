Львів'яни вшанували пам’ять Героя Небесної Сотні Юрія Вербицького

Сьогодні, 22 січня, у Львові відбувся захід «Закатований за волю України» з нагоди вшанування річниці смерті Героя Небесної Сотні Юрія Вербицького. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Так, на Меморіалі Героїв Небесної Сотні провели поминальну панахиду та запалення лампадок для вшанування Героя.

Нагадаємо, 20 січня 2014 року, активіста Євромайдану Юрія Вербицького викрали, а вже за два дні його знайшли мертвим зі слідами катування в околицях села Гнідин Бориспільського району Київської області.

Загалом у Львові протягом місяця відбуватиметься низка заходів для вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні та привернення уваги громади до подій Революції Гідності. Зокрема, у міській Ратуші відкрили фотовиставку «Майдан 2014. Люди та події». Експозиція має 90 фотографій формату А3 і триватиме до кінця лютого 2020 року. Вхід вільний.