ОСТАННІ НОВИНИ

У Ратуші відкрили фотовиставку «Майдан 2014. Люди та події»: львів'ян запрошують згадати події Революції Гідності

Ольга Денисяка

|

Для вшанування Героїв Небесної Сотні на стінах Ратуші відкрилась фотовиставка «Майдан 2014. Люди та події». В експозиції представлені роботи київського фотографа Володимира Кліщевського. Експозиція має 90 фотографій формату А3 і триватиме з середини січня до кінця лютого 2020 року. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

«Від сьогодні відвідувачі львівської Ратуші мають нагоду зачепитися очима і згадати події Майдану. Володимир Кліщевський, з фото якого складається ця виставка, – професійний фотограф, який працює у Посольстві Німеччини. Він з 1 грудня 2013 року щовечора після роботи ходив на Майдан. Він фіксував все те, що бачив. Коли ми дізнались про ці унікальні фото, ми одразу запропонували ідею такої виставки», – розповів Ігор Гармаш, заступник директора з промоції та розвитку Меморіального музею Гідності у м. Львові, представник ГО «Центр мистецтв «Арт-Простір».

2/3 експонатів виставки розміщені на 4 поверсі Ратуші. Це дає максимальний ефект -занурення в події Майдану відвідувачів вежі Ратуші. 1/3 фотовиставки розміщена на 2 поверсі будівлі, що дає можливість посадовцям та депутатським комісіям Львівської міської ради згадати події Революції Гідності.

Володимир Кліщевський – професійний фотограф, співробітник Посольства Німеччини в Україні. Коли трапився Майдан, вважав за необхідне бути з камерою на місці подій, наскільки дозволяв час, вільний від роботи.

 

Фото: ЛМР

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
А той третій празник – Святе Водохреща
Вероніка РОЙ
А той третій празник – Святе Водохреща

Усі ми знаємо відому та дуже популярну в Україні колядку «Добрий вечір тобі», у якій перелічують три важливі різдвяні св...

У Львові запрацював денний стаціонар хіміотерапії
Омелян ШЕВЧУК
У Львові запрацював денний стаціонар хіміотерапії

Хіміотерапія – це медикаментозне лікування, яке використовує потужні хімічні речовини для лікування захворювань, які пов...

Застава на місцевих виборах зросла в 40 разів. Кандидати у мери Львова мають внести 1 млн грн
Ігор ФЕЩЕНКО
Застава на місцевих виборах зросла в 40 разів. Кандидати у мери Львова мають внести 1 млн грн

Виборчий кодекс, підписаний у грудні Володимиром Зеленським, разом зі зміною виборчої системи регулює і цілу низку інших...

Епопея Замарстинівської. Як у Львові ремонтували вулицю, яка більше 40 років «не бачила» оновлення
Вероніка РОЙ
Епопея Замарстинівської. Як у Львові ремонтували вулицю, яка більше 40 років «не бачила» оновлення

Сьогодні, 16 січня, після капітального ремонту відкривають для проїзду вулицю Замарстинівську у Львові, на якій ремонт н...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...