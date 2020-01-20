У Ратуші відкрили фотовиставку «Майдан 2014. Люди та події»: львів'ян запрошують згадати події Революції Гідності

Для вшанування Героїв Небесної Сотні на стінах Ратуші відкрилась фотовиставка «Майдан 2014. Люди та події». В експозиції представлені роботи київського фотографа Володимира Кліщевського. Експозиція має 90 фотографій формату А3 і триватиме з середини січня до кінця лютого 2020 року. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«Від сьогодні відвідувачі львівської Ратуші мають нагоду зачепитися очима і згадати події Майдану. Володимир Кліщевський, з фото якого складається ця виставка, – професійний фотограф, який працює у Посольстві Німеччини. Він з 1 грудня 2013 року щовечора після роботи ходив на Майдан. Він фіксував все те, що бачив. Коли ми дізнались про ці унікальні фото, ми одразу запропонували ідею такої виставки», – розповів Ігор Гармаш, заступник директора з промоції та розвитку Меморіального музею Гідності у м. Львові, представник ГО «Центр мистецтв «Арт-Простір».

2/3 експонатів виставки розміщені на 4 поверсі Ратуші. Це дає максимальний ефект -занурення в події Майдану відвідувачів вежі Ратуші. 1/3 фотовиставки розміщена на 2 поверсі будівлі, що дає можливість посадовцям та депутатським комісіям Львівської міської ради згадати події Революції Гідності.

Володимир Кліщевський – професійний фотограф, співробітник Посольства Німеччини в Україні. Коли трапився Майдан, вважав за необхідне бути з камерою на місці подій, наскільки дозволяв час, вільний від роботи.

Фото: ЛМР