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Як Академія сухопутних військ відзначила День Соборності України

Вероніка Рой

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Сьогодні, 22 січня, військовослужбовці Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного та Львівського гарнізону взяли участь в урочистих заходах з нагоди Дня Соборності України. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Академії Сухопутних військ.

 

Урочистості розпочалися на Личаківському цвинтарі — з покладання квітів та запаленням лампадок на могилах героїв Небесної Сотні та учасників визвольних змагань.

Згодом всі разом вшанували борців за Незалежність та Єдність України біля меморіалу Української Галицької Армії, могил Держсекретаря військових справ ЗУНР Д. Вітовського, коменданта Січових Стрільців М. Галущинського, керівника і засновника «ПЛАСТу» О. Тисовського, воїна УГА С. Левицького, а також Президента Національної Ради ЗУНР Євгена Петрушевича.

Продовжились заходи на полі поховань українських воїнів, котрі загинули, захищаючи Україну в ході Антитерористичної операції та Операції Об’єднаних сил на Сході нашої країни.

Проведення урочистих заходів забезпечили військовослужбовці роти почесної варти та військового оркестру Національної академії сухопутних військ.

Нагадаємо, сьогодні в Україні відзначають День Соборності України, а також 101-шу річницю проголошення Акту Злуки УНР та ЗУНР. Детальніше про цю важливу подію в історії ної країни читайте у матеріалі Львівського порталу: «В єдності – сила. 101 річниця Дня Соборності України».

Фото: Академія сухопутних військ

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