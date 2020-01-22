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Ексголову сільради на Самбірщині оштрафували через навчасно подану декларацію

Ольга Денисяка

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Самбірський суд визнав винним та оштрафував колишнього чиновника Дублянської селищної ради, який невчасно подав декларацію та виписав премію своїй дружині. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

 

«Встановлено, що суб’єкт декларування без поважних причин невчасно подав декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за період, не охоплений раніше поданими деклараціями – перед звільненням», – йдеться в повідомленні прокуратури.

Окрім цього, ексголова не повідомив про реальний конфлікт інтересів та підписав наказ про преміювання своєї дружини.

За результатами судового розгляду Самбірський міськрайонний суд Львівської області визнав депутата винним та наклав стягнення у вигляді штрафу.

Рішення суду набрало законної сили. Водночас, прокуратурою вирішується питання про вжиття заходів для усунення наслідків правопорушенням.

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