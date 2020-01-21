89-річна бабуся зі Львівщини за 2019 рік прочитала понад 230 книг

89-річна жителька села Бишів, що у Радехівському районі Львівської області, Марія Михайлівна Біда у 2019 році прочитала 232 книги. Про це йдеться у матеріалі видання «Рубрика».

Як повідомляється, бабуся навіть отримала перемогу у конкурсі «Читач року» серед дорослих.

«Її досягнення вже розлетілося мережею і здійняло хвилю захоплення читачкою й цілком заслужено. 232 книги на рік — це по понад пів книги на день, без свят і вихідних», — йдеться у матеріалі видання.

Раніше Львівський портал повідомляв, що 57% українців практично не читає книг. До слова, 74% українських читачів надають перевагу друкованим книгам.

Фото: видання “Рубрика”