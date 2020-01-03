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Понад 50% українців взагалі не читають книг, – опитування

Вероніка Рой

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На сьогодні 57% українців практично не читає книг. Про це свідчить опитування проведене компанією Research & Branding Group.

 

Як показують результати соціологічного опитування, у даний час до числа людей, що більш-менш регулярно читають книги, відносять себе 43% українців.

«Більшість жителів країни (57%) сьогодні практично не читає книг. При цьому схильність українців до читання книг у певній мірі залежить від їх статі, віку і рівня освіти. Так, серед жінок читачів книг можна зустріти дещо частіше, ніж серед чоловіків (відповідно, 47% проти 38%)», – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що у віковому плані читачами книг найчастіше є молодь від 18-ти до 30-ти років (51%), а найменше – особи передпенсійного та пенсійного віку (39%). Серед осіб, які мають вищу освіту, питома вага читачів книг помітно вища, ніж серед тих, хто має середню або неповну середню освіту (відповідно, 56% проти 30%).

У результатах опитування йдеться, що на сьогодні середньостатистичний читач України прочитує за рік приблизно 9 книг.

«Це хоч і трохи, але на статистично значущому рівні, перевищує аналогічний показник 2017 роки (приблизно 7 книг). У середньому найбільше книг прочитують найбільш літні (від 60 років і старше) і наймолодші (18-29 років) читачі України (відповідно, 10,7 і 9,8 книг). У регіональному розрізі більш читають є Центр і Південь України (відповідно, 10,8 і 9,7 книг в середньому), а читають – Захід і Схід країни (відповідно, по 6,8 і 8,0 книг в середньому)», – додають у компанії.

Опитування проводилося у період з 7 по 18 листопада 2019 року. Опитано 1805 респондентів у віці від 18 років і старше. Вибірка репрезентує населення України за статтю, віком, типом населеного пункту і регіоном проживання (за винятком непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей, АР Крим, і м. Севастополь).

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