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«Золотий хрін-2019». Назвали переможця премії за найгірший опис сексу в українській літературі

Соломія Головіна

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Премію «Золотий хрін-2019»  за найгірший опис сексу в українській літературі отримав Василь Слапчук і його «Роман & Роман». Про це повідомляють організатори на Facebook-сторінці премії.

 

Зауважимо, «Золотий хрін-2019»  – щорічна відзнака за найгірший (недоречний, брутальний, позбавлений смаку) опис сексуальної сцени в художніх текстах сучасної української літератури.

“Споглядання її піхви стало для мене вже чимось невимушено-вимушеним, буденно-обов’язковим, експериментально-традиційним… Вона зуміла втулити свою пілотку в ряд звичних для мого середовища (обстановки кімнати) речей: пейзаж за вікном, вазончик на підвіконні, пляма на шпалерах, книжкові полиці, монітор комп’ютера, Мірина піхва… Тільки якщо дотримуватися ієрархії, то читати треба у зворотному порядку. Більше того, Мірі вдалося зробити так, що її розкішниця виступала на передній план і заступала собою всі ці предмети. Можливо, медитувати на жіночий статевий орган не таке вже й марне заняття, якщо не користь, то бодай якесь задоволення воно мало б приносити. Але писати прозу, коли в тебе перед очима завис курсор вологої щілини, реально неможливо. «Ні, – кажу подумки, – народ так довго не витримає»”, – цитата із книги переможця.

Як повідомляв Львівський портал, премію «Золотий хрін-2018» отримала письменниця Люко Дашвар за опис сексу у своєму романі «Ініціація».

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