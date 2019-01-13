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Люко Дашвар отримала «Золотий хрін-2018» за найгірший опис сексу в своєму романі

Дарина Смеречанська

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Премію «Золотий хрін-2018» за найгірший опис сексу в сучасній українській літературі отримала письменниця Люко Дашвар. Про це повідомляє «Громадське».

 

Перемогу письменниця отримала за опис сексу у своєму романі «Ініціація».

«..Підлога — за постіль: до такого блиску вичистили її власними тілами — раділа й сяяла. Вікна — броня: рекламу можна знімати про такі вікна. Подвійний склопакет, абсолютна звукоізоляція, і то таки правда: вже як Тася стогнала під Перегудою, а знадвору того ніхто не почув. І хоч Павло впорався швидше, ніж сподівався, та не відкинувся на спину, як зазвичай, не закурив, аби насолодитися розслабленням, яке завжди відчував після сексу, – притулився до розпеченої Тасі: набратися від неї сили, відчути здатність підкорити жінку ще раз. Ще!», — ідеться у романі письменниці.

На премію претендували восьмеро номінантів: Юрій Винничук, Олексадр Денисенко, Петро Крижановський, Андрій Цаплієнко, Дмитро Білий, Сергій Мартинюк, Христя Венгринюк та власне Люко Дашвар.

Христя Венгирюк також отримала перемогу за найгірший опис сексу в оповіданні «Народжуватися та помирати взутим» за результатами читацького голосування.

«Я повільно скинула свою нічну сорочку, гола підійшла до незнайомця і впхала його ніс у своє вологе лоно. Він нюхав так жадібно й так довго, наче парфумер, відшукавши новий запах», — так описала сцену сексу в оповіданні Вергирюк.

Оцінювали твори на предмет опису сексу журналістка і засновниця проекту «Рагу.лі» Тетяна Микитенко, літературні критики Юрій Володарський і Тетяна Трофименко, письменниця Анна Магліон і журналістка, блогерка Вероніка Новікова.

Премія «Золотий хрін» — це відзнака за найгірший опис («недоречний, брутальний, позбавлений смаку») сексуальної сцени в художніх текстах сучасної літератури, зазначають організатори. Її вручили вже вдруге (за 2017 та за 2018 роки). У конкурсі беруть участь опубліковані впродовж року текст у будь-якому жанрі.

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