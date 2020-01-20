У Львівському аеропорту у пам'ять про «кіборгів» зіграв військовий оркестр

Сьогодні, 20 січня, в аеропорту «Львів» у пам’ять про «кіборгів» – захисників Донецького аеропорту – зіграв оркестр Академії сухопутних військ. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Національної академії сухопутних військ.

20 січня 2020 року виповнюється п’ята річниця 242-денної героїчної оборони Міжнародного аеропорту «Донецьк», який у новітній історії України став символом мужності, незламності та професіоналізму українських воїнів – «кіборгів».

З цієї нагоди у Міжнародному аеропорту «Львів» імені Данила Галицького відбувся концерт-реквієм, присвячений героїчним українським «кіборгам». Для львів’ян та гостей міста виступив зведений військовий оркестр, до складу якого увійшли музичні колективи Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного під керівництвом диригента підполковника Богдан Катриняка, 80-ої окремої десантно-штурмової бригади та 2-ї Галицької бригади Західного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України під керівництвом диригента капітана Романа Вовка.

Під час захожу пролунали композиції «Шана» М. Рябоконя, «Таїна» О. Герасименко та «Я молюся за силу любові» Д. Бортнянського.

«Оборона ДАП увійшла в новітню історію України як символ мужності та звитяги українського воїна. Навіть ворог віддав належне українським захисникам аеропорту, за незламність духу назвавши їх «кіборгами». Люди встояли, не витримав бетон! І нинішня всеукраїнська акція дозволяє через високе мистецтво вшанувати пам’ять непереможних», – наголосив генерал-лейтенант Павло Ткачук. воїнів Збройних Сил України.

До слова, цього дня виступи зведених військових оркестрів відбулись в аеропортах та інших місцях масового скупчення людей у Києві та восьми обласних центрах: Вінниці, Дніпрі, Запоріжжі, Івано-Франківську, Львові, Одесі, Харкові, Чернігові.

Фото: Академія сухопутних військ