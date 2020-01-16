Сьогодні відзначають День пам’яті «кіборгів»

Сьогодні, 16 січня, – День пам’яті кіборгів, які захищали Донецький аеропорт з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Кіборги героїчно захищали стратегічний об’єкт 242 дні. За цей час 200 українських бійців загинули, ще півтисячі отримали поранення. Аеропорт обстрілювали з артилерії, «Градів», мінометів і танків, працювали снайпери.

Кіборгами нескорених українців назвали самі терористи. Мовляв, тільки роботи здатні вистояти в таких нелюдських умовах. Про незламних кіборгів знято художній фільм, який вийшов у 2017 році. Після кровопролитних боїв аеропорт став символом героїзму для всіх українців.