Головну ялинку Львова демонтують і відправлять на утилізацію вже завтра

Головну ялинку Львова, що розташована на площі перед Оперним театром, демонтують та відправлять на утилізацію у понеділок, 20 січня. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«Понад місяць наша міська ялинка тішила око львів’ян та гостей. Для мене сьогодні закінчується така маленька епоха новорічно-різдвяних свят, тому що буквально нещодавно, 11 грудня, ми встановлювали найвищу найгарнішу ялинку в Україні і найкращу за всі попередні роки у Львові. А тут ми вже по суті забираємо нашу новорічну красуню. Мені навіть трохи сумно, що закінчується такий період. Хочу нагадати, на цій ялинці було встановлено 1 км 520 м освітлення, відповідно зараз наше комунальне підприємство «Львівсвітло» знімає ці гірлянди, а далі уже інше комунальне підприємство «Зелений Львів» буде демонтувати ялинку», – зазначила директорка департаменту розвитку Наталія Бунда.

Як повідомляв Львівський портал, офіційне відкриття головної ялинки міста відбулося традиційно 19 грудня.

Також ми публікували перелік локацій, куди львів’яни можуть здати на утилізацію свої ялинки.