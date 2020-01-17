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Куди у Львові здати новорічні ялинки на утилізацію: адреси

Соломія Головіна

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Із завершенням різдвяно-новорічних свят у Львові будуть розміщені мобільні пункти збору ялинок для того, аби мешканці могли здати їх на утилізацію. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Зокрема, 24−25 січня 2020 року, з 11:00 до 15:00 год. мобільні пункти збору будуть розміщені за такими адресами:

— м. Львів, вул. Замарстинівська, 167а;

— м. Львів, вул. В. Великого, 14 а (вхід в кінотеатр «Сокіл», що у парку «Горіховий Гай»);

— м. Львів, вул. Виговського, 34 (Залізнична районна адміністрація);

— м. Львів, вул. Шафарика, 15 (вхід в лісопарк «Погулянка»);

— м. Львів, проспект Чорновола, 93 (на площі перед ТЦ «Арсен»);

— м. Львів, вул. Хоткевича (вхід в парк Святого Івана Павла II Папи Римського, поблизу церкви Різдва Пресвятої Богородиці).

Крім цього, використані ялинки щоденно протягом року можна здати на утилізацію за адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 167а (ЛКП «Зелений Львів»).

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Водночас відомо, що районним адміністраціям скеровано лист з проханням влаштувати пункти збору використаних ялинок біля контейнерних майданчиків.

Усі зібрані ялинки будуть використані в якості вторинної сировини.

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