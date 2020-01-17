У Львові поліція розшукує чоловіка за скоєння грабежу

Правоохоронні органи розшукують у Львові за скоєння грабежу 49-річного Зореслава Ревака. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

«Працівники Франківського відділу поліції ГУ НП у Львівській області за скоєння злочину, передбаченого ч.1 ст.186 (грабіж) Кримінального кодексу України, розшукують Ревака Зореслава Йосиповича, 22.08.1970 р.н., уродженця Львівської області», – зазначається у інформації.

Правоохоронці закликають всіх, кому що-небудь відомо про його місце перебування, терміново повідомляти за номером: 8 (032) 238-95-51 чи 102.