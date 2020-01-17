ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові поліція розшукує чоловіка за скоєння грабежу

Соломія Головіна

|

Правоохоронні органи розшукують у Львові за скоєння грабежу 49-річного Зореслава Ревака. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

«Працівники Франківського відділу поліції ГУ НП у Львівській області за скоєння злочину, передбаченого ч.1 ст.186 (грабіж) Кримінального кодексу України, розшукують Ревака Зореслава Йосиповича, 22.08.1970 р.н., уродженця Львівської області», – зазначається у інформації.

Правоохоронці закликають всіх, кому що-небудь відомо про його місце перебування,  терміново повідомляти за номером: 8 (032) 238-95-51 чи 102.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
У Львові запрацював денний стаціонар хіміотерапії
Омелян ШЕВЧУК
У Львові запрацював денний стаціонар хіміотерапії

Хіміотерапія – це медикаментозне лікування, яке використовує потужні хімічні речовини для лікування захворювань, які пов...

Застава на місцевих виборах зросла в 40 разів. Кандидати у мери Львова мають внести 1 млн грн
Ігор ФЕЩЕНКО
Застава на місцевих виборах зросла в 40 разів. Кандидати у мери Львова мають внести 1 млн грн

Виборчий кодекс, підписаний у грудні Володимиром Зеленським, разом зі зміною виборчої системи регулює і цілу низку інших...

Епопея Замарстинівської. Як у Львові ремонтували вулицю, яка більше 40 років «не бачила» оновлення
Вероніка РОЙ
Епопея Замарстинівської. Як у Львові ремонтували вулицю, яка більше 40 років «не бачила» оновлення

Сьогодні, 16 січня, після капітального ремонту відкривають для проїзду вулицю Замарстинівську у Львові, на якій ремонт н...

Львівщина спортивна: кращі спортсмени області 2019 року
Наталя ДУЛЯБА
Львівщина спортивна: кращі спортсмени області 2019 року

У 2019 році Львівщина показала неабиякі успіхи у спорті: наші спортсмени привозили медалі не лише зі всеукраїнських змаг...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...