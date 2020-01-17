Роботу різдвяного ярмарку на площі Ринок продовжать майже до лютого

Сьогодні, 17 січня, на засідання виконавчого комітету було прийняте рішення щодо продовження дії різдвяного ярмарку на площі Ринок до 27 січня. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«Є звернення від громадськості та від організаторів щодо продовження ярмарки», – зазначила директорка департаменту економічного розвитку Ірина Кулинич.

Також заступник міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко додав, що на площі Ринок планується фестиваль Велика Коляда.

«У нас є Велика Коляда, до Львова приїде багато різних колективів, і ми плануємо облаштовувати на площі Ринок гарну сцену», – додав він.

Як повідомляв Львівський портал, різдвяний ярмарок запрацював у Львові 13 грудня і мав діяти до 19 січня.