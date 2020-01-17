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Роботу різдвяного ярмарку на площі Ринок продовжать майже до лютого

Соломія Головіна

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Сьогодні, 17 січня, на засідання виконавчого комітету було прийняте рішення щодо продовження дії різдвяного ярмарку на площі Ринок до 27 січня. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

«Є звернення від громадськості та від організаторів щодо продовження ярмарки», – зазначила директорка департаменту економічного розвитку Ірина Кулинич.

Також заступник міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко додав, що на площі Ринок планується фестиваль Велика Коляда.

«У нас є Велика Коляда, до Львова приїде багато різних колективів, і ми плануємо облаштовувати на площі Ринок гарну сцену», – додав він.

Як повідомляв Львівський портал, різдвяний ярмарок запрацював у Львові 13 грудня і мав діяти до 19 січня.

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