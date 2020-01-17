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Обласна премія імені Степана Бандери: розпочався прийом матеріалів

Соломія Головіна

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Львівська обласна рада протягом  1 січня – 31 серпня приймає рекомендаційні звернення і матеріали від громадських, політичних та наукових інституцій про претендентів на здобуття Обласної премії імені Героя України Степана Бандери. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОР.

 

Премією обласної ради відзначають громадських і політичних діячів, державницькі і громадські інституції, науковців за вагомий внесок у розбудову національної української держави, доленосні громадсько-політичні рішення та науково-теоретичні напрацювання у царині державотворення.

Здобувача премії (особу чи інституцію) висувають громадські, політичні та наукові інституції з обов’язковими рекомендаціями щонайменше трьох громадських, політичних і наукових авторитетних діячів.

Подані матеріали щороку, у вересні, розглядає журі з присудження Обласної премії імені Героя України Степана Бандери і визначає переможців шляхом таємного голосування. До складу журі входять члени постійних комісій з питань освіти і науки та з питань культури, історико-культурної спадщини, духовного відродження та засобів масової інформації, громадські діячі, науковці.

Присудження премії передбачається в трьох номінаціях, а саме: громадська, політична та науково-навчальна національна державотворча діяльність.

Грошова винагорода лауреата становить 20 000 грн.

З умовами конкурсу можна ознайомитися за посиланням Положення про Обласну премію імені Героя України Степана Бандерипремія

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