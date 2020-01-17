Львів’ян закликають допомогти сформувати «чорний список» руйнівників пам’яток архітектури

У Львові сформують «чорний список» руйнівників пам’яток архітектури, який буде надіслано у правоохоронні органи і оприлюднено для громадськості. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як зазначив заступник міського голови Львова Андрій Москаленко, «останнім часом почастішали вульгарні роботи на пам’ятках архітектури». Зокрема, він згадав про випадок на вул. К. Левицького, 10.

«Це будинок – пам’ятка архітектури, в яку німецьке товариство GIZ, кілька років тому, вклало значну суму коштів. Будинок дуже яскравий і гарний. Однак не так давно на місці вікна у цьому будинку вибито двері. Ми з Лілею Онищенко і керівництвом Личаківської РА в різний спосіб намагалися унеможливити ці роботи – закривали отвір, замуровували, ставили бетонні плити, накладали максимальні штрафи, викликали поліцію і ДАБІ. Та розуміємо, що коли за один день з’являються документи від БТІ, що в цьому будинку є вибиття, то зрозуміло, чому люди, зокрема власник цього приміщення, себе так безконтрольно і вульгарно поводять. Так от, на цьому об’єкті, після року боротьби, в новорічно-різдвяний час, не знаю чи орендар, чи власник, таки поставив двері і намагається відкрити салон. Та ми цього не дамо зробити! Управління охорони історичного середовища замовило комплексний проект реставрації фасаду будинку на вул. К. Левицького, 10. Він вже на завершені. Це наше моральне зобов’язання перед GIZ. Тому, впевнений, що цю ситуацію ми поборемо», – зазначив він.

За його словами, система штрафів не працює, відтак у мерії вирішили сформувати «чорний список» руйнівників архітектури.

«Буде оприлюднене прізвища кожного власника приміщення і будемо рекомендувати не укладати з ними жодних угод щодо цих приміщень. Також закликаємо мешканців надавати нам інформацію про такі випадки. Ми їх перевіримо і додамо до нашого списку. Просимо мешканців протягом тижня подавати на фейсбук-сторінку управління охорони історичного середовища адреси, фотографії, де є порушення. Кожен об’єкт перевіримо разом з правоохоронними органами, запросимо обласне ДАБІ, щоб вони не стояли осторонь, а включилися в роботу, бо це їх відповідальність. Всю інформацію ми надішлемо у правоохоронні органи, будемо накладати штрафи та вчиняти нестандартні дії, які робили на вул. К. Левицького, тобто фізично блокувати роботи, бо по-іншому не можна. Ми розуміємо, що до нас може бути певна кількість судових позовів через це, та лише максимальною публічністю зможемо це зробити», – зазначив Андрій Москаленко.