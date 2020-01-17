31 спортсмен зі Львівщини претендує на участь в Олімпійських іграх

Уже влітку цього року у Токіо відбудуться 32 Олімпійські ігри. 31 спортсмен зі Львівщини претендує на участь у них. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

До елітної групи ввійшло 13 спортсменів. Це, зокрема, 5 представників вільної боротьби: Тетяна Кіт, Оксана Лівач, Юлія Ткач, Юлія Хавалджи та Алла Черкасова. В елітну групу потрапила також велоспортсменка Олена Старікова.

Високі шанси потрапити на Олімпіаду мають і троє львівських каратистів: Станіслав Горуна, Катерина Крива та Галина Мельник. В елітну групу також потрапили лучниця Вероніка Марченко, кульовик Павло Коростильов, тенісистка Соломія Братейко та фехтувальниця Ксенія Пантелеєва.

Ще 11 спортсменів потрапили до провідної групи. Це, зокрема, борці Данило Стасюк, Ангеліна Лисак та Анастасія Шустова. У провідній групі також опинився лучник Георгій Іваницький, каратистка Діана Шостак та кульовики Олександр Петрів та Яна Чучмарьова. Фехтувальники Ростислав Герцик, Клод Юнес та веслувальники Юрій Зуб та Сергій Нагорний також у провідній групі.

Ще семеро спортсменів опинились у перспективній групі. Це фехтувальниця Софія Слюсарева, лучниці Олександра Кукурузяк та Жанна Наумова, гімнастка Христина Погранична, веслувальник Василь Смілка, важкоатлет Володимир Гоза та борець Юрій Ідзінський.