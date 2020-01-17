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21-річний мешканець Львівщини позбувся мікроавтобуса через контрабандні цигарки

Соломія Головіна

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На кордоні з Польщею правоохоронці вилучили мікроавтобус, днище якого було нашпиговане контрабандними цигарками. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Мостиського прикордонного загону.

 

Зазначається, що учора ввечері в пункт пропуску «Шегині» прибув 21-річний житель Львівщини на автомобілі марки «Фольксваген». Чоловік слідував до Польщі та обрав смугу руху «зелений коридор».

«Враховуючи аналіз ризиків, у прикордонників виникли підозри щодо можливого переміщення водієм заборонених товарів. Правоохоронці ініціювали поглиблений огляд мікроавтобуса, за результатом якого разом з митниками з днища автівки вилучено понад 3 600 пачок сигарет різних марок», – інформують прикордонники.

Автомобіль та контрабандні цигарки вилучено встановленим порядком працівниками Держмитслужби.

Фото: Мостиський прикордонний загін

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