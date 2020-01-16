Велика містерія Різдва у декількох нотах. Центр Довженка запрошує на безкоштовний концерт

У Центрі Довженка 24 січня гурт Lux Mundi спільно з хором «TAIZE LVIV» та великим збірним оркестром запрошують усіх львів’ян та гостей міста на велике різдвяне дійство. Близько сотні музикантів одночасно виступлять на одній сцені, виконають всім відомі та маловідомі колядки і різдвяні пісні з усього світу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Декілька з них прозвучать вперше українською мовою, а декілька звучатимуть мовою оригіналу і їх виконають носії цієї мови. Також можна буде поколядувати разом і всім відомі українські колядки.

«Цього року ми особливо підійшли до вибору пісень на цей концерт. Для нас було важливо, аби кожен, хто його відвідає, зміг ніби повернутись у ці події, у Віфлеєм, до убогих ясел. Ми передамо ці пісні у зовсім новій обробці, це буде зміна стилів, від спокійних ліричних творів до року, джазу, та рок-н-ролу. Аби це прозвучало дійсно круто, ми зібрали великий оркестр музикантів з різних куточків України, які спеціально приїдуть до Львова, аби виконати ці пісні разом з нами», – зазначає організатор концерту, лідер гурту Lux Mundi Павло Ковальчук.

Організатори запрошують усіх охочих долучитись до цього дійства і відчути радість свята. Початок відбудеться о 19:30 год. Вхід – вільний.