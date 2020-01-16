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У горах на Сколівщині рятували 6-річного лижника

Наталя Дуляба

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В середу, 15 січня, на одній із гірськолижних трас комплексу «Захар Беркут» травмувався 6-річний хлопчик. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

 

6-річний лижник із Кривого Рогу отримав травму голови на горі Високий Верх, що в масиві Сколівські Бескиди.

Рятувальники надали дитині домедичну допомогу і спустили її з гори, де й передали лікарям.

Мешканцям Львівщини нагадують правила безпечного катання на гірськолижних трасах:

  • дотримуйтесь безпечної швидкості, яка дасть вам час для додаткового маневру, аби уникнути зіткнення;
  • не зловживайте спиртними напоями під час катання, адже час реакції зменшується в рази;
  • одягайте захисне спорядження;
  • не з’їжджайте з трас.

Пам’ятайте, що в місцях масового катання з гір невмілий і головне недисциплінований лижник – серйозна небезпека для інших!

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