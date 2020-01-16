ОСТАННІ НОВИНИ

Останнє десятиліття NASA назвало найтеплішим в історії

Соломія Головіна

|

Десятиліття, що минуло, стало найтеплішим в історії спостережень вчених Національного управління США з аеронавтики й дослідження космічного простору (NASA) і Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA), починаючи з 1880 року. Про це повідомляє «Громадське» з посиланням на пресслужбу NASA.

 

Використовуючи кліматичні моделі та статистичний аналіз глобальних даних про температуру, вчені дійшли до висновку, що це глобальне потепління в основному було зумовлене збільшенням викидів в атмосферу вуглекислого газу та інших парникових газів, що утворюються в результаті діяльності людини.

За показником середньої температури у світі найспекотнішим був 2016 рік. 2019-ий посів друге місце. У NASA наголошують, що у 2019 році середня світова температура була на 0,98 градуса вище, ніж в середньому у 20 столітті, й трохи більше ніж на 1 градус вище, ніж у 19 столітті.

Вчені також зазначили, що, починаючи з 1960 року, кожне десятиліття було теплішим, ніж попереднє. А останні п’ять років були найтеплішими за останні 140 років.

«Зростаючі температури в атмосфері й океані викликають продовження втрати маси (льодовиків) в Гренландії й Антарктики та збільшення кількості таких екстремальних явищ як теплові хвилі, пожежі, сильні опади», – кажуть у NASA.

Як повідомляв Львівський портал, в Україні 2019 рік став найтеплішим за весь час метеоспостережень з 1881 року.

Також ми інформували, що 15 січня Львів побив температурний рекорд: температура піднялась до +10 градусів.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Львівщина спортивна: кращі спортсмени області 2019 року
Наталя ДУЛЯБА
Львівщина спортивна: кращі спортсмени області 2019 року

У 2019 році Львівщина показала неабиякі успіхи у спорті: наші спортсмени привозили медалі не лише зі всеукраїнських змаг...

ТОП-100 українських пісень 2019 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2019 року

Перегляди українських пісень у мережі YouTube б’ють нові рекорди. Якщо декілька років тому популярні українські пісні вп...

«Коли в театр ходити модно». Прорив Львівської опери-2019
Львівський портал
«Коли в театр ходити модно». Прорив Львівської опери-2019

229 вистав, понад 168 тисяч глядачів та майже 60 млн грн заробітку. Львівський національна опера підбила підсумки за 201...

Алкогольна (не)залежність. Чому наші діти «підсідають» на міцні напої
Ольга ДЕНИСЯКА
Алкогольна (не)залежність. Чому наші діти «підсідають» на міцні напої

Проблема алкоголізму актуальна для багатьох українців. Наша країна незмінно залишається одним із лідерів світових рейтин...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...