Останнє десятиліття NASA назвало найтеплішим в історії

Десятиліття, що минуло, стало найтеплішим в історії спостережень вчених Національного управління США з аеронавтики й дослідження космічного простору (NASA) і Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA), починаючи з 1880 року. Про це повідомляє «Громадське» з посиланням на пресслужбу NASA.

Використовуючи кліматичні моделі та статистичний аналіз глобальних даних про температуру, вчені дійшли до висновку, що це глобальне потепління в основному було зумовлене збільшенням викидів в атмосферу вуглекислого газу та інших парникових газів, що утворюються в результаті діяльності людини.

За показником середньої температури у світі найспекотнішим був 2016 рік. 2019-ий посів друге місце. У NASA наголошують, що у 2019 році середня світова температура була на 0,98 градуса вище, ніж в середньому у 20 столітті, й трохи більше ніж на 1 градус вище, ніж у 19 столітті.

Вчені також зазначили, що, починаючи з 1960 року, кожне десятиліття було теплішим, ніж попереднє. А останні п’ять років були найтеплішими за останні 140 років.

«Зростаючі температури в атмосфері й океані викликають продовження втрати маси (льодовиків) в Гренландії й Антарктики та збільшення кількості таких екстремальних явищ як теплові хвилі, пожежі, сильні опади», – кажуть у NASA.

Як повідомляв Львівський портал, в Україні 2019 рік став найтеплішим за весь час метеоспостережень з 1881 року.

Також ми інформували, що 15 січня Львів побив температурний рекорд: температура піднялась до +10 градусів.