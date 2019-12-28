В Україні 2019 рік став найтеплішим за всю історію спостережень

Цей рік увійде в історію України як найтепліший за весь період спостережень з 1881-го року. Про це йдеться на сайті Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Зазначається, що цього року середня температура повітря в Києві сягнула 10,6°С, що на 2,9°С вище за норму, яка становить 7,7°С. Перевищено навіть показник аномально теплого 2015 року, коли середня температура становила 10,5°С.

«Ще ніколи не було, щоб теплішими за норму виявилися всі 12 місяців. Особливо теплим, навіть найтеплішим за весь період спостережень був червень, середня температура якого сягнула 23,6°С. Ще жодного разу у грудні температура повітря в Києві не перевищувала 15°С. Але цього року 19 грудня вона сягнула 15,2°С», – наголошують у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Загалом протягом року температурні рекорди було побито більш як 30 разів, інколи на 2,0 – 2,5°С.

«З урахуванням значень цього року можна вважати, що середня температура повітря в Києві за останні 139 років зросла приблизно на 3°С, що значно більше, ніж на земній кулі. Нині температура повітря в Києві стала приблизно такою, якою була наприкінці XIX ст. в Одесі, а в Одесі стала такою, як колись була в Бухаресті. 2019-й виявився доволі скупим на опади – їх випало лише три чверті норми. Це, звісно, позначилося на наших річках і не лише на наших. На більшій частині Європи водність річок зменшилася. Знизився і рівень в озерах. Для України, водні ресурси якої порівняно невеликі, це тривожний сигнал і стимул для водоощадних заходів», – мовиться у повідомленні.