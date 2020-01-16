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Нефьодов каже, що обшуки у керівника Галицької митниці є методом тиску

Соломія Головіна

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Голова Державної митної служби України Максим Нефьодов заявив, що проведені обшуки у нового керівника Львівської митниці Володимира Цабака є методом тиску. Про це повідомляє «Громадське радіо».

 

Зокрема, він наголосив, що працівникам митниці погрожує криміналітет. Також високопосадовець розповів про тиск з боку кишенькових громадських організацій і псевдоактивістів:

«На жаль, погрожує, і на жаль, погрожує не тільки криміналітет в сенсі бандитів. Ми знаємо, що в нас часто користуються послугами якихось кишенькових громадських організацій або псевдоактивістів, які інколи не допускають новопризначених керівників до робочих місць, і кажуть, що ті, хто були раніше – це міцні професіонали. Ну й що, що трохи заплямовані? Зате вони гарні люди, треба зберігати за ними посади. На жаль, вони дуже часто користуються ще не до кінця оновленими правоохоронними органами. Я можу назвати нещодавній приклад, коли у нового керівника Львівської митниці провели сім обшуків. А знаєте, у чому його підозрюють? У тому, що 19 років тому в його трудову книжку буцімто були внесені некоректні відомості. Тобто це просто методи тиску, але це означає, що там ми робимо щось таке, що викликає у нечесних ділків ненависть і бажання з нами боротися. Відповідати на це ми можемо тільки своєю чесною роботою та в межах закону. Тому зціпили зуби, терпимо і працюємо далі».

За його словами, наразі триває процес звільнення понад 500 недоброчесних митників. При цьому Максим Нефьодов додав, що тільки у Львівській області це понад 200 людей.

«Загальна кількість працівників – понад 10 тисяч. Тому зараз ми кажемо про те, що ми звільняємо десь 500-600 найбільш одіозних співробітників, після чого ми починаємо процес повноцінної переатестації тих людей, хто залишився. Ми хочемо перевірити цих людей на доброчесність, знання законодавства і професіоналізм. Насправді,  серед митників є величезна кількість цінних кадрів. Моє завдання – знайти їх серед загальної маси, підвищити їх, суттєво підняти їм зарплати, аби вони не перебували в дивній і напівскомпроментованій позиції», – зазначив Максим Нефьодов.

Як повідомляв Львівський портал, в середині листопада 2019 року Галицьку митницю очолив Володимир Цабак.

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