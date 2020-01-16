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Названо найпопулярніші пам’ятки світу серед туристів

Соломія Головіна

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Популярний туристичний сайт TripAdvisor склав список найбільш популярних у туристів пам’яток. Перше місце в списку вже другий раз поспіль зайняв Колізей, який знаходиться в Римі. Про це повідомляє DT.ua.

 

За ним слідують паризький Лувр і Музей Ватикану. Незважаючи на те, що в списку домінують європейські пам’ятки, в цьому році у нього потрапили дві нові локації з США: Французький квартал в Новому Орлеані і оглядова вежа «Скайдек» в Чикаго.

«Великі та історичні місця зі всього світу завжди будуть популярні у туристів, але вони популярні не безпідставно. У світі залишилося не так багато значущих і пам’ятних місць. Не важливо, це ваш перший візит, чи 50, існує безліч цікавих способів побачити ці місця: підземна екскурсія в Колізеї, сімейне полювання за скарбами в Луврі або навіть відвідування щотижневого  послання папи», – заявила прес-секретар TripAdvisor Лорел Грейтрикс.

До списку найпопулярніших пам’яток в цьому році увійшли:

Колізей (Рим, Італія)

Лувр (Париж, Франція)

Музей Ватикану (Рим, Італія)

Статуя Свободи (Нью-Йорк, США)

Ейфелева вежа (Париж, Франція)

Храм Святого сімейства (Барселона, Іспанія)

Французький квартал (Новий Орлеан, США)

Будинок Анни Франк (Амстердам, Нідерланди)

Вежа «Скайдек» (Чикаго, США)

Площа Сан-Марко (Венеція, Італія).

Нагадаємо, пожежа у Соборі Паризької Богоматері спалахнула ввечері 15 квітня 2019 року. Пожежникам вдалося зберегти 850-річну головну кам’яну споруду готичної будівлі, включаючи дві її вежі, але шпиль і дах повністю згоріли і обвалилися.

Із палаючого Собору Паризької Богоматері вдалося врятувати частину святинь, в тому числі терновий вінець Ісуса Христа.

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