На Львівщині ув'язнили чоловіка, який побив активіста арматурою

Чоловіку, який побив активіста у Дрогобичі, доведеться провести за ґратами три з половиною роки та сплатити потерпілому 20 тисяч гривень моральної шкоди. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Прокуратури Львівської області.

У повідомленні йдеться, що 2 березня 2018 року у Дрогобичі виник конфлікт між двома зловмисниками та 45-річним місцевим активістом. Згодом 35-річний мешканець Борислава, разом із спільником відлупцювали потерпілого арматурою.

«Правоохоронці затримали винуватця та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Суд визнав кривдника винним, однак той не погодився із рішенням суду та оскаржив у суді апеляційної інстанції. 16 грудня минулого року апеляційний суд Львівської області залишив вказане рішення у силі, – йдеться в повідомленні.

Відтак, чоловіка визнано винним за ч. 4 ст. 296 КК України (Хуліганство) та призначено покарання у вигляді 3 років та 6 місяців позбавлення волі. Крім цього, на користь потерпілого стягнуто 20 тисяч гривень моральної шкоди. На даний час засуджений етапований для відбування покарання у місця позбавлення волі.

Водночас, матеріали стосовно іншої особи виділені у окреме провадження.