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Директора «Галсільлісу», якого спіймали на хабарі, взяли під варту з можливістю внесення застави

Вероніка Рой

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Директору «Галсільліс» Володимиру Мельнику та його підлеглому — директору Яворівського ДЛГП «Галсільліс» Роману Суховичу обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі СБУ у Львівській області.

 

«За результатами досудового розслідування, директора ОКС ЛГП «Галсільліс» Мельника В.М. і його безпосереднього підлеглого директора Яворівського ДЛГП «Галсільліс» Суховича Р.Я. затримано в порядку ст. 208 КПК України та оголошено підозру у вчиненні злочинів відповідальність, за які передбачено ч. 3 ст. 368 — прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди, ч. 1 ст. 369 — давання хабара Кримінального кодексу України», — йдеться у повідомленні.

В СБУ зазначають, обом фігурантам обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в Львівському слідчому ізоляторі з альтернативою внесення застави для Володимира Мельника у розмірі 1 051 000 грн та для Романа Суховича у розмірі 168 160 грн.

Нагадаємо, 13 січня гендиректора «Галсільлісу» Володимира Мельника затримали під час отримання 17,8 тисяч гривень та 300 доларів США хабара. Як встановили оперативники, посадовці зобов’язали керівників дочірніх лісгоспів незаконно отримувати кошти від продажу лісу, в тому числі необлікованого. Підлеглі сплачували щомісячну «данину» керівництву з кожного реалізованого кубометра деревини.

Крім того, для нелегального збуту деревини до звітної документації підприємств вносили недостовірні відомості про кількість заготовленої та реалізованої продукції, її різновиди та санітарний стан. Зловмисники також створювали штучний дефіцит деревини для завищення її вартості, а різницю, не відображену в офіційній документації, привласнювали.

За попередніми даними протягом 2019 року лише організатором оборудки отримано від підпорядкованих йому керівників лісгоспів неправомірну вигоду на суму понад 5 мільйонів гривень. Правоохоронці затримали одного із очільників підприємства «Галсільліс» та керівника дочірньої структури після отримання чергової суми неправомірної винагороди.

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