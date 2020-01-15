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Вбила пенсіонера стільцем. У Львові оголосили про підозру 20-річній дівчині

Соломія Головіна

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У Львові 20-річній дівчині повідомлено про підозру в убивстві знайомого. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури області.

 

Подія відбулась наприкінці липня 2019 року у квартирі на вул. Генерала Тарнавського у Львові. Між 20-річною підозрюваною та її знайомим відбувся конфлікт, який переріс у фізичну розправу. Зловмисниця жбурнула в потерпілого дерев’яним стільцем, влучивши у голову. Після цього кривдниця продовжила завдавати удари кулаками та дерев’яною ніжкою від стільця по голові та тілу потерпілого.

Внаслідок заподіяних  травм чоловік помер.

Обвинувальний акт за ч.2. ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Львівська місцева прокуратура №1 скерувала до суду.

За вказаний тяжкий злочин фігурантці загрожує від 7 до 10 років.

Раніше Львівський портал повідомляв, що у Львові в квартирі на вул. Тарнавського раніше судима 20-річна уродженка Київської області до смерті побила 83-річного пенсіонера.

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