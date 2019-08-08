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У Львові 20-річна дівчина до смерті забила дідуся стільцем

Наталя Дуляба

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Правоохоронці спіймали 20-річну уродженку Київської області, яка в квартирі на вул. Тарнавського до смерті побила пенсіонера. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

У суботу, 3 серпня, у Личаківський відділ поліції звернулась 55-річна львів’янка і повідомила, що в квартирі на вулиці Генерала Тарнавського вона виявила закривавлене тіло свого батька без ознак життя.

Як встановили правоохоронці, до самотнього 83-річного чоловіка в ніч з 28 на 29 липня прийшли в гості двоє жінок. Між однією з них, раніше судимою 20-річною уродженкою Київської області, та господарем помешкання виник конфлікт. Під час нього дівчина нанесла пенсіонерові кілька ударів кулаками та дерев’яним стільцем. Після цього обидві подруги пішли, залишивши травмованого дідуся на підлозі.

За висновками судмедекспертизи, смерть чоловіка настала внаслідок отриманих травм.

Зловмисниці вже повідомили про підозру у вчиненні злочину за ч.2 ст.121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження). За його скоєння передбачене позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Суд помістив 20-річну лиходійку під варту. Наразі триває досудове розслідування.

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