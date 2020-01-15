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Справу одіозного бізнесмена-втікача Димінського передали СБУ

Соломія Головіна

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Справу українського бізнесмена, власника футбольного клубу «Карпати» Петра Димінського, який підозрюється у скоєнні смертельної ДТП, передали Службі безпеки України. Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на матеріали суду.

 

Згідно з матеріалами, 6 грудня 2019 року генеральний прокурор Руслан Рябошапка змінив підслідність справи. Зокрема, кримінальне провадження за підозрою Димінського у скоєнні ДТП з летальним результатом передано до Головного слідчого управління СБУ.

До цього розслідування велося управлінням Національної поліції у Львівській області. Причини зміни підслідності не вказані.

Відзначимо, на даний момент Димінський знаходиться у розшуку, щодо нього заочно обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Нагадаємо, 18 серпня 2017 року на автодорозі Львів – Краковець поблизу села Ямельня Яворівського району Львівської області водій автомобіля Mercedes-Benz S65 зіткнувся з автомобілем Opel Astra, внаслідок чого загинула водійка «Опеля», 31-річна жителька одного з сіл Яворівського району Наталія Тріла.

Як повідомляв Львівський портал, відповідальність за ДТП взяв на себе охоронець Димінського, однак 12 грудня в ГПУ заявили, що закрили провадження щодо нього «у зв’язку з відсутністю в його діянні складу злочину».

Родичі загиблої заявляли, що за кермом був сам бізнесмен. Пізніше міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков стверджував, що за результатами ДНК охоронець Петра Димінського не був за кермом на момент аварії.

За даними силовиків, у серпні Димінський покинув територію України. Його оголосили в розшук, перед цим суд надав дозвіл на його затримання.

У березні 2018 року Печерський районний суд Києва обрав Димінському заочний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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